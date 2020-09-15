Факти ICTV підготували добірку 7 найяскравіших трендів осені 2020, тож не впусти можливість купити щось стильне та нове!
1. Брюки з розрізами
Брюки з різними типами розрізів почали з’являтися в осінніх та зимових колекціях відомих брендів ще минулого року, однак тренд не набув швидкої популярності. Натомість цієї осені очікується справжній бум штанів з різноманітними вирізами та вставками, що освіжить будь-який образ.
2. Черевики в стилі 90-х
Тенденція до запозичення елементів стилю 80-90-х зростає. Не винятком є й взуття. Черевики гранжевої стилістики з доволі великою підошвою – ось що стане популярним цієї осені.
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3. Латекс
Скільки б не сперечались модники щодо одягу з латексу, але саме він стане одним з головних трендів осені 2020. Різного типу обтягуючі костюми, штани, плащі, спідниці, боді та топи холодних кольорів – і це далеко не весь перелік одягу з цього матеріалу.
4. Клітинка
Одяг в клітинку не є чимось сенсаційним, оскільки є в списку модних тенденцій постійно. Однак цієї осені дизайнери провідних брендів зробили акцент на комбінації клітинки різних кольорів та форм, що не залишить байдужими справжніх прихильників цього тренду.
5. Statement-коміри
Не обійшлися дизайнери й без уваги до деталей: строгі геометричні форми в стилі 70-х чи контрастні коміри з 90-х? Statement-коміри зроблять образ більш довершеним та оновленим.
6. Приталені жакети
Тренд стане справжньою знахідкою для тих, хто втомився від одягу оверсайз. І якщо роками раніше неодмінним елементом декору був пояс, то цієї осені любителів приталеного одягу порадує тонкий та акуратний крій.
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Fashion is about looking forward, even when the source material is drawn from the past. Indicative of this momentum, the iconic #DiorBarJacket that opened the #DiorAW20 show from @MariaGraziaChiuri was reinterpreted in knit, getting that legendary silhouette in a piece as easy as a cardigan. Knitwear reigned, and updates of long-established and more recent signatures, from the use of tie-dye to the #DiorBookTote in 3D velvet embroidery, caught the innovative mood. © Courtesy of Claire Fontaine, Air de Paris, Galerie Neu and T293
7. Ланцюжки
Ланцюжки як елемент декору стануть одними з головних трендів осені 2020. Як прикрасу їх можна буде зустріти практично будь-де: на стильних черевиках з масивною підошвою, елегантних жіночих туфлях чи модних сумках різного пошиву та форми.
А поки ще триває літо, є час подбати про літній гардероб і обрати стильні сукні на літо 2020.