14 вересня телеканал СТБ розпочав показ нового українського серіалу під назвою І будуть люди.

Знятий за мотивами роману Анатолія Дімарова, багатосерійний фільм розповідає історії українських родин у ХХ столітті.

Історична драма розкриває долі простих людей на тлі епохальних подій: Перша світова війна, повалення царя Миколи ІІ, прихід більшовиків, Голодомор.

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Серіал І будуть люди містить 12 епізодів, у кожному з яких буде розкрито 12 головних героїв та їхні долі. Показ серій заплановано з понеділка до четверга о 20.15.

Серія 1

Вдівець Свирид, який поховав свою дружину після туберкульозу, приводить додому нову жінку – молоду сироту Олену.

Дівчина, не маючи жодних почуттів до Свирида, закохується у їхнього нового працівника Василя, однак наслідки цього кохання стануть трагедією.

Серія 2

Донька консервативного священника Таня закохується у студента Олега, який активно бореться за майбутнє УНР.

Батько Тані зі смутком у серці сприйняв розпад Російської імперії, тому виступає проти кохання доньки.

Графік виходу наступних серій І будуть люди

15 вересня ‒ 3 і 4 серії;

16 вересня ‒ 4 і 5 серії;

17 вересня ‒ 5 і 6 серії;

21 вересня ‒ 7 і 8 серії;

22 вересня ‒ 8 і 9 серії;

23 вересня ‒ 9 і 10 серії;

24 вересня ‒ 11 і 12 серії.

І будуть люди – розмова з авторами серіалу

Про те, що восени розпочнеться показ багатосерійного фільму І будуть люди, стало відомо ще на початку липня.

За словами креативного продюсера Олесі Лук’яненко, проект видався досить складним через насичену українську історію XX століття, однак кожен глядач зможе знайти чимало спільного з героями фільму.

Маркетинг директор FILM.UA Group Поліна Толмачова переконана, що мета серіалу І будуть люди, яка полягає у поверненні до питань сімейної та національної історії, буде успішно втілена в життя.