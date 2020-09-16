Українська телеведуча Алла Мазур кардинально змінила образ після онкології.
Фотографіями ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram в свій День народження. На знімках Мазур постала на обкладинці одного з журналів.
– Побачила себе нову і відчула, що цією свободою можна поділитися і підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією під час пандемії. Це якийсь особливий джек-пот. Але шанс одужати є, – написала Алла Мазур.
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Також вона зазначила, що після хвороби у неї з’явився новий образ, який виявився модним і актуальним.
Алла Мазур закликала людей не боятися змін і вірити в свої сили.
Шанувальники привітали ведучу з Днем народження і засипали компліментами.
У листопаді 2019 року телеведуча Алла Мазур зізналася, що у неї виявили злоякісну пухлину. Вона планувала звернутися до шанувальників з фінальною доброю новиною про перемогу в січні цього року, але вирішила підтримати всіх тих, хто бореться з тяжкою хворобою.