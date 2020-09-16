У середу, 16 вересня, на знак протесту Кім Кардаш’ян-Вест та безліч інших зірок заморозять свої акаунти у соцмережах.

Зірки протестують проти поширення ненависті, пропаганди та дезінформації в соціальних мережах.

За словами Кардаш’ян Вест, поширена інформація в соціальних мережах має негативний вплив на користувачів інтернету.

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation – created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020



На знак протесту зірки заявили про те, що заморозять свої акаунти на 24 години.

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Участь в протесті прийматимуть і актори Леонардо Ді Капріо, Саша Барон Коен, Дженніфер Лоуренс.

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