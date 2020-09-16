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Факти / Шоу-бізнес

Кеті Перрі, Кім Кардашьян та інші зірки заморозять свої сторінки в соцмережах

У середу, 16 вересня, на знак протесту Кім Кардаш’ян-Вест та безліч інших зірок заморозять свої акаунти у соцмережах.

Зірки протестують проти поширення ненависті, пропаганди та дезінформації в соціальних мережах.

За словами Кардаш’ян Вест, поширена інформація в соціальних мережах має негативний вплив на користувачів інтернету.


На знак протесту зірки заявили про те, що заморозять свої акаунти на 24 години.

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Участь в протесті прийматимуть і актори Леонардо Ді Капріо, Саша Барон Коен, Дженніфер Лоуренс.

На своїй сторінці в Instagram співачка Кеті Перрі заявила, що не може сидіти склавши руки.

Організатори кампанії #StopHateforProfit звинувачують Facebook та Instagram у недостатніх зусиллях для припинення ворожнечі та дезінформації.

До речі, сервіс Hopper HQ опублікував щорічний список найбільш високооплачуваних знаменитостей у Instagram.

Рекламні пости у популярному додатку за останні роки стали одним із значущих джерел доходу знаменитостей.

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