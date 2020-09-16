PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Петросян вперше показав маленького сина

У день свого народження 75-річний гуморист Євген Петросян вперше показав фото маленького сина від Тетяни Брухунової.  Хлопчика назвали Ваганом.

– А ось і він – Ваган Євгенович Петросян! – підписав він знімок.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

У коментарі користувачі відзначили, що малюк дуже схожий на маму.

Петросян і Брухунова стали батьками ще в березні. Для гумориста це друга дитина, в нього вже є донька.

Наприкінці 2018 року стало відомо про розлучення Євгена Петросяна з Оленою Степаненко. А вже на початку 2019 журналісти повідомляли про одруження Петросяна з його помічницею – 31-річною Тетяною Брухуновою. Для Петросяна цей шлюб уже п’ятий.

Теги:
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх