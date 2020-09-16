У день свого народження 75-річний гуморист Євген Петросян вперше показав фото маленького сина від Тетяни Брухунової. Хлопчика назвали Ваганом.
– А ось і він – Ваган Євгенович Петросян! – підписав він знімок.
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У коментарі користувачі відзначили, що малюк дуже схожий на маму.
Петросян і Брухунова стали батьками ще в березні. Для гумориста це друга дитина, в нього вже є донька.
Наприкінці 2018 року стало відомо про розлучення Євгена Петросяна з Оленою Степаненко. А вже на початку 2019 журналісти повідомляли про одруження Петросяна з його помічницею – 31-річною Тетяною Брухуновою. Для Петросяна цей шлюб уже п’ятий.