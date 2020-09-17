Відомий американський репер Каньє Вест сходив до туалету на статуетку музичної премії Греммі.

Таке відео він опублікував на своїй сторінці в одній із соціальних мереж. На кадрах статуетка престижної музичної нагороди лежить в унітазі, а 43-річний реп-виконавець мочиться на неї.

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Trust me … I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

– Повірте мені… Я не зупинюся, – підписав провокаційне відео американський репер.

Це відео зібрало майже 24 млн переглядів, 683 користувача поставили сердечко, а коментарі залишили майже 44 тис. осіб.

Каньє Вест – кандидат на посаду президента США

Репер Каньє Вест зареєструвався на сайті Федеральної виборчої комісії (FEC) для участі у виборах в США, він офіційно представляє партію BDY (Birthday Party).

В останній день він подав свою кандидатуру. У його бланку зазначається, що він планує брати участь у гонці у листопаді. Каньє Вест вказав свої дані і місце проживання – ранчо у Вайомінгу.