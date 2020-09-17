Михайло Єфремов написав першого листа з СІЗО – про що

Засуджений за вбивство людини під час п’яного ДТП у Москві Михайло Єфремов написав листа з СІЗО до російських ЗМІ.

Актор повторно визнав свою безпосередню вину та назвав причину трагедії.

– Того жахливого дня я перестав щось пам’ятати приблизно з 13.00. Мораль проста – пити треба менше.

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Єфремов також прокоментував роль свого адвоката Ельмана Пашаєва у рішенні суду.

– Він просто дуже добре зрозумів, що моя справа – резонанс, тому вирішив цим скористатися.

Російський актор висловив глибокі співчуття родині загиблого та додав, що дуже жалкує про те, що час неможливо повернути назад.

Вирок Єфремову

8 вересня у Москві актора Михайла Єфремова засудили до 8 років позбавлення волі за нетверезе водіння автомобіля, під колесами якого загинула людина.

Окрім ув’язнення, з актора стягнули 800 тис. рублів для старшого сина загиблого та позбавили водійських прав на три роки.