Михайло Єфремов написав першого листа з СІЗО – про що

Засуджений за вбивство людини під час п’яного ДТП у Москві Михайло Єфремов написав листа з СІЗО до російських ЗМІ.
Актор повторно визнав свою безпосередню вину та назвав причину трагедії.
– Того жахливого дня я перестав щось пам’ятати приблизно з 13.00. Мораль проста – пити треба менше.
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Єфремов також прокоментував роль свого адвоката Ельмана Пашаєва у рішенні суду.
– Він просто дуже добре зрозумів, що моя справа – резонанс, тому вирішив цим скористатися.
Російський актор висловив глибокі співчуття родині загиблого та додав, що дуже жалкує про те, що час неможливо повернути назад.
Вирок Єфремову
8 вересня у Москві актора Михайла Єфремова засудили до 8 років позбавлення волі за нетверезе водіння автомобіля, під колесами якого загинула людина.
Окрім ув’язнення, з актора стягнули 800 тис. рублів для старшого сина загиблого та позбавили водійських прав на три роки.