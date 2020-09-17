Російському артисту та продюсеру Василю Вакуленку (псевдонім Баста) Служба безпеки України дозволила в’їзд в Україну.

Репера викреслили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомило Міністерство культури й інформаційної політики.

У відомстві зазначили, таке рішення ухвалили за поданням Служби безпеки України.

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У міністерстві зазначили, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати, хто саме належить до чорного списку, відомство не наділене.

Реперу Басті заборонили в’їзд в Україну у вересні 2017 року через його концерти в окупованому Криму.

У 2018 році Мінкульт вніс його до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Останній виступ Басти в Україні відбувся у червні 2017 року.