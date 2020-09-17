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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Тіна Кароль презентувала одразу три пісні та 18-хвилинний кліп

Українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп Найти своих, який складається з трьох головних пісень її однойменного нового альбому – Найти своих, Лодочка и Небо.

Режисером 18-хвилинного відео став Стас Морозов.

У кліпі Тіна Кароль виконала роль героїні, якій люди довірили найпотаємніші секрети своїх душ.

Для одних Тіна рятувальний круг, для інших справедливий вирок.

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Зйомки кліпу

У свій ювілейний рік, присвячений 15-річчю на сцені, Тіна Кароль випускає альбом і відеороботу Найти своих.

Перед прем’єрою кліпу на каналі Тіни Кароль в YouTube з’явився ролик про те, як знімали відео.

Художник за костюмами розповіла, що для зйомок було підготовлено понад 50 убрань.

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