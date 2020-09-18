20 років в ефірі з Оленою Фроляк. Фільм про найрейтинговішу новинну програму України

Новинна програма Факти ICTV святкує свій 20-річний ювілей. Саме 18 вересня 2000 року в ефір вийшов перший інформаційний випуск, з якого молода та талановита команда заявила про себе в українському телепросторі.

Олена Фроляк, Оксана Соколова, Олександр Семирядченко, Іванна Коберник, Олена Громницька, Артем Шевченко — це ті люди, з яких починались Факти ICTV.

Як створювалася програма Факти ICTV

Ресурс Факти ICTV створювали люди, котрі знали один одного не один рік. Наприклад, президент StarLightMedia Олександр Богуцький товаришував із тодішнім головою адміністративної ради СТБ Миколою Княжицьким з юнацьких часів. Саме Княжицький запросив у команду телеканалу СТБ Олену Фроляк, де вона впродовж п’яти років працювала ведучою Вікна-Новини.

— Коли у 2000 році наші акціонери купили ICTV і вирішили створити новий сучасний український телеканал, вони запропонували мені працювати над цим разом з колегами, з Михайлом Павловим, Оксаною Дихніч, – розповідає Олександр Богуцький.

Перший ефір програми вела Олена Фроляк. І, попри хвилювання, він вийшов динамічним та минув без жодних проблем. Команда, яка створювала програму Факти ICTV, уявляла країну, яку хотіли бачити, розповідає Богуцький.

— Приємно, що коли ти розумієш, що кожен випуск Фактів дивиться 1,5-2 млн людей, і це люди, які розділяють твої цінності і вірять в те, що ми робимо.

З часу створення у програми Факти ICTV вийшло понад 200 тис. сюжетів! За кожним із них стоїть клопітка робота команди, котра складається майже із 50 осіб.

Наші журналісти, висвітлюючи події, нерідко ризикують власним здоров’ям і відмовляються від спокійного життя. Також бувають чимало зйомок, які дарують приємні спогади та історії на все життя.

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Журналісти Фактів ICTV одними з перших порушили тему нелегального видобутку бурштину, фактично, добилися, щоб сіла за грати учасниця однієї з найстрашніших за історію України ДТП Олена Зайцева. Вже шість років кореспонденти програми перебувають на передовій, висвітлюючи події на російсько-українському фронті.

Документальний фільм про 20-річчя Фактів ICTV

З нагоди 20-річчя виходу новинної програми сайт Факти ICTV підготував документальний фільм про головного редактора інформаційної служби ICTV Олену Фроляк.

Початок кар’єри ведучої на івано-франківському телебаченні, стажування на ВВС та CNN, робота в Лондоні, переїзд до Києва, сльози в ефірі, складні робочі моменти, незабутні емоції та перемоги. Неймовірна історія із запрошенням на президентські дебати, а також домашній затишок сім’ї Фроляк.

— Я завжди казала, що в новинах життя згорає. Дуже багато наших колег, які пішли з новин і кажуть мені: Олено, ми хоч “вздохнули”. Але я хочу сказати, що за 20 років “вздохнуть” не було коли. Тому що це забирає дуже багато часу – робота в кадрі та з журналістами, планування, редакторська робота – це забирає дуже багато життя. За тим, що життя згорає – у цьому котлі новин, вона дарує дуже багато незабутніх моментів. Так, ти на роботі проводиш 80% часу, менше спілкуєшся із сім’єю, але за ці 20 років я познайомилася з неймовірною кількістю людей, побувала в неймовірних відрядженнях, дізналася дуже багато нового лише завдяки тому, що я працюю у новинах, – розповідає Фроляк.

У прямому ефірі на телеканалі ICTV фільм вийде 18 вересня о 9:15 відразу після новинного випуску Фактів.

Також 18 вересня о 9.00 відбудеться прем’єра стрічки на YouTube каналі Фактів ICTV.

З нагоди 20-річчя Фактів головний редактор інформаційної служби ICTV Олена Фроляк підготувала сюжет про журналістів, які нині складають кістяк програми. Кожен з них, як і будь-яка людина, унікальні – чим вони живуть та звідки черпають теми для матеріалів – все це у спеціальному сюжеті.