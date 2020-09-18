Eclectica: Каменських випустила іспаномовний альбом

У п’ятницю, 18 вересня, Настя Каменських представила свій перший іспаномовний альбом Eclеctica.

Артистка виконала нові пісні, які вже доступні на всіх діджітальних майданчиках.

Слово Eclеctica перекладається, як суміш, комбінація різних стилів та ідей. У нових піснях Каменських з’єднує дві різні музичні культури: українську та латиноамериканську.

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У новому альбомі артистки сім пісень. Одна з них А huevo, яка за короткий час зібрала понад 6 млн переглядів на YouTube. Також понад 100 млн осіб подивилися сингл Elefante, який вийшов раніше.

Вихід Eclеctica був запланований ще на квітень, але ситуація з пандемією внесла свої корективи.

Фото для обкладинки альбому зробив Freddy Koh. За словами Каменських, фотографа вибрали не випадково.

– З роботами Фредді я знайома давно. У нього дуже чуттєві і глибокі роботи, які наскрізь просякнуті сильною енергетикою і пристрастю. Це не дивно, адже атмосфера гарячої і вічно сонячної Мексики не може не надихати на такі зйомки, – говорить Каменських.

Свій новий трек A Huevo Настя Каменських представила 4 вересня. Режисером нового кліпу Насті Каменських став Леонід Колосовський, а слова пісні належать самій співачці.