Американська співачка Lady Gaga представила кліп на пісню 911 з нового альбому Chromatica.

У ролику артистка постає посеред пустелі, звідки вона слудує до невідомого храму, де бере участь у ритуалах. У кінці відео глядач дізнається, що все, що відбувається – плід уяви артистки, що потрапила в автомобільну аварію.

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Lady Gaga поділилася, що історія, розказана у кліпі, дуже особиста. Вона оповідає про ментальне здоров’є та те, як мрії можуть взаємодіяти і формувати героїв всередині та навколо нас.

– Те, що колись було моїм щоденним реальним життям, тепер стало фільмом, справжньою історією, яка зараз є минулим, а не справжнім. Це поезія болю, – розповіла Lady Gaga.

Селена Гомес і Blackpink

Популярний k-pop гурт Blackpink та американська співачка Селена Гомес презентували спільний кліп на пісню Ice Cream.

До слова, артистки жодного разу не зустрілися через карантин у світі. Кліп довелося знімати на різних континентах, тому на відео вони не перетинаються.