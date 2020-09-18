Міла Кузнєцова: інтервю володарки найбільшого бюсту України

Влітку українка Міла Кузнєцова встановила новий рекорд у категорії Найбільші жіночі натуральні груди.

Представниця модельного бізнесу має 13-й розмір, а обхват її бюсту становить 135 см 5 мм.

Ми поспілкувалися з Мілою Кузнєцовою і дізналися, як вона підтримує себе у формі, чи думала колись зменшити розмір грудей та чи стикалася з харасментом з боку чоловіків.

– Які були ваші відчуття коли отримали диплом про встановлення рекорду в категорії Найбільші жіночі натуральні груди?

– Відчуття були неймовірні. Я хвилювалася, оскільки було багато журналістів, камер, потрібно було з усіма поспілкуватися. Але вже коли встановили рекорд і я отримала диплом, то була неймовірно задоволена.

– Пишні форми – це генетика?

– Так, це генетика. У моєї мами були пишні форми, тільки у мене трішки інша фігура – я більш струнка. А ще мені розповідали, що у мого дідуся була сестра майже моя копія. Тому у мене в родині з пишними формами були майже всі жінки.

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– Ви комплексували в школі через це?

– Так, звісно. Я відрізнялася від інших дівчат, тому дуже комплексувала. Щоб якось приховати розмір грудей, навіть одягала широкі футболки. Але потім закінчила школу і пішла вчитися далі. От тоді і зрозуміла, що це не недолік, а, навпаки, великий плюс.

З часом взагалі зрозуміла, що це моя родзинка. Ось зараз я працюю помічником юриста, і коли заходжу в якийсь кабінет до чиновників, то вони починають посміхатися. Всі заряджаються позитивом.

– Чи хотіли ви колись зменшити розмір грудей?

– Такий період був тільки в школі, але коли подорослішала, то такого бажання ніколи не виникало. Мені дуже подобаються мої форми, я дуже пишаюся ними.

– Як зараз ставитеся до того, коли просять зробити фото?

– Я позитивно до цього ставлюся, це друга сторона медалі. Мені дуже подобається, якщо до мене підходять, фотографуються, зазвичай кажуть компліменти.

– Часто чуєте слова співчуття, мовляв, як вам важко через великий розмір грудей?

– Звісно, є таке. Особливо багато подібних коментарів у мене в Instagram. Зокрема, часто пишуть, для чого такі великі груди або що товста. Але я вже звикла до такого негативу і просто не звертаю увагу на хейтерів.

Все через те, що знаю, що є люди, яким подобаються такі жінки: щасливі, веселі, життєрадісні. Вони підтримують у коментарях, дають поради. А головне я впевнена, що таких набагато більше.

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– У вас дуже струнка талія. Як підтримуєте себе у формі?

– Я вважаю, що навіть дівчата, які мають пишні форми, повинні доглядати за собою, займатися спортом. Я, наприклад, ходжу в спортзал, багато плаваю, моржую, займаюся боксом, катаюся на велосипеді.

Коли я в Києві, то майже кожного вечора проїжджаю 30-50 км на велосипеді. Також я роблю масаж, щоб тримати свою шкіру в тонусі. Але на дієтах не сиджу. Просто мені подобається активний спосіб життя. Адже значно краще не сидіти перед телевізором кожного вечора, а кудись виходити, спілкуватися, гуляти.

– Попереду у вас бої зі змішаних єдиноборств у Таїланді. Чому вирішили взяти участь у них? Як зараз готуєтеся?

– Була одна подія перед Новим роком, я відвідала музей боксу Кличка. Мені дуже сподобалося, коли під час екскурсії розповідали про бокс, а потім запросили на тренування.

Після цього мені запропонували взяти участь у боях зі змішаних єдиноборств і я погодилася. У Києві в мене є тренер, з яким я наразі займаюсь.

– Зараз жінки все частіше зізнаються що вони мали нездорові стосунки, в яких були жертвою. Чи стикалися ви з чимось подібним?

– Ні, на щастя, не стикалася. Я позитивна людина і спілкуюся з такими людьми, які приносять в моє життя позитив. Я не впускаю у своє життя негативних людей. Адже воно одне і ти сам обираєш, з ким тобі бути і які стосунки будувати.

Тому моя вам порада, дівчата, триматися чоловіка, який спочатку тебе б’є, а потім каже вибач, не потрібно.

– Ще однією поширеною проблемою серед жінок є харасмент з боку чоловіків. Чи потрапляли ви у такі ситуації?

– Оскільки в мене великий розмір грудей, то я можу йти просто вулицею і чути непристойні пропозиції. Багато повідомлень такого характеру пишуть в Instagram. Але у таких випадках намагаюся не звертати на це увагу. На роботі ж нічого подібного ніколи не було.

– Ви зараз у стосунках?

– Щастя любить тишу. Я не розповідаю про свої стосунки, але можу сказати, що наразі у мене в житті все добре.

– Дайте кілька порад, які допоможуть кожній жінці, дівчині відчути себе по-справжньому щасливою.

– По-перше, потрібно полюбити себе. У жодному разі не можна дозволяти принижувати себе чи ображати.

Також потрібно бути відкритою до життя. Намагайтеся виходити на якісь події, зустрічі. Це підніме не тільки настрій, а й самооцінку. Дуже важливо створити правильне коло спілкування, в якому будуть максимально позитивні люди.

І наостанок, чи не найголовніше, ніколи не дозволяйте оцінювати себе іншим.