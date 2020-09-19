Alyona Alyona стала номінантом The Music Moves Europe Talent Awards

Реперка Alyona Alyona потрапила до переліку номінантів премії Європейського Союзу The Music Moves Europe Talent Awards.

За нагороду змагаються 16 європейських музикантів.

– У Alyona Alyona є щось дійсно особливе, що виходить за межі її вражаючого зовнішнього вигляду, впевненого ставлення, ліричних здібностей і якості звуку, – заявили у The Music Moves Europe Talent Awards.

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Церемонія нагородження відбудеться 15 січня на фестивалі Eurosonic Noorderslag 2021 в Гронінгені в Нідерландах.

Переможець отримає €10 тис. на розвиток своєї кар’єри. Ще €5 тис. отримає володар призу глядацьких симпатій.

Новий кліп Alyona Alyona

Alyona Alyona записала пісню і кліп про домашнє насильство. Трек під назвою Сумно вийшов 10 вересня.

У кліпі знялася Анастасія Лугова, яку побив і намагався зґвалтувати чоловік у поїзді в ніч на 1 серпня.

У кліпі вона закликала всіх, хто пережив насильство над собою або став свідком, розповісти про це.

Джерело: The Music Moves Europe Talent Awards