Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Alyona Alyona стала номінантом музичної премії Європейського Союзу

Реперка Alyona Alyona потрапила до переліку номінантів премії Європейського Союзу The Music Moves Europe Talent Awards.

За нагороду змагаються 16 європейських музикантів.

– У Alyona Alyona є щось дійсно особливе, що виходить за межі її вражаючого зовнішнього вигляду, впевненого ставлення, ліричних здібностей і якості звуку, – заявили у The Music Moves Europe Talent Awards.

Читайте: Співачка Alyona Alyona підтримала протестувальників у Білорусі

Alyona Alyona стала номінантом The Music Moves Europe Talent Awards

Церемонія нагородження відбудеться 15 січня на фестивалі Eurosonic Noorderslag 2021 в Гронінгені в Нідерландах.

Переможець отримає €10 тис. на розвиток своєї кар’єри. Ще €5 тис. отримає володар призу глядацьких симпатій.

Новий кліп Alyona Alyona

Alyona Alyona записала пісню і кліп про домашнє насильство. Трек під назвою Сумно вийшов 10 вересня.

У кліпі знялася Анастасія Лугова, яку побив і намагався зґвалтувати чоловік у поїзді в ніч на 1 серпня.

У кліпі вона закликала всіх, хто пережив насильство над собою або став свідком, розповісти про це.

Джерело: The Music Moves Europe Talent Awards

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка