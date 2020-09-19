Весілля 37-річної співачки Анни Седокової та 28-річного латвійського баскетболіста Яніса Тімма відбулося ще 6 вересня у Барвисі, але про свято стало відомо тільки зараз.

– Можете нас вітати, – написала Седокова у своєму телеграм-каналі 18 вересня.

Незважаючи на те, що для співачки це вже третій шлюб, вона була у білій мереживній сукні від Zuhair Murad.

Читайте: Треба відпрацювати і там, і там: Седокова зізналася про секс утрьох

Яніс зробив пропозицію Анні у липні 2020 року. Їхній роман почався ще восени 2019-го.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mr. & Mrs. Timma ???? Публикация от ????????ℕ???????? ???????????????????? (@janis.timma) 19 Сен 2020 в 12:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mr. & Mrs. Timma ❤️ Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 19 Сен 2020 в 8:04 PDT

Анна Седокова офіційно вже двічі була заміжня. Першим чоловіком співачки був футболіст Валентин Белькевич. Від нього вона народила доньку Аліну.

Другим – бізнесмен Максим Чернявський. У цьому шлюбі Седокова народила дочку Моніку. Однак пара розлучилася через кілька років, а дівчинка залишилася жити у США з батьком.

У співачки також є син Гектор від молодого російського олігарха Артема Комарова, але з ним Седокова розлучилася ще до народження дитини.

Фото: Анна Седокова