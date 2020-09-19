Євробачення 2021: організатори повідомили про чотири варіанти проведення конкурсу

Євробачення у 2021 році відбудеться попри пандемію коронавірусу.

Організатори музичного конкурсу опублікували чотири варіанти сценарію проведення Євробачення 2021.

За першим сценарієм Євробачення має пройти у звичному форматі. Музичний конкурс проведуть на арені Ahoy у Роттердамі з дев’ятьма шоу, куди входитимуть генеральні репетиції, зал з глядачами, делегації учасників та журналісти.

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Такий сценарій можливий лише за умови винайдення вакцини від коронавірусу на час проведення Євробачення чи надійного тестування Covid-19.

Другий сценарій – проведення Євробачення 2021 з обмеженою кількістю людей. Усі присутні на конкурсі повинні будуть дотримуватись соціальної дистанції 1,5 метрів, а кількість учасників делегацій та журналістів скоротять.

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Окрім цього, організаторами буде розроблений новий план розміщення глядачів. Проводитиметься жеребкування для тих, хто захоче відвідати кожне з дев’яти шоу.

За третім сценарієм на Євробачення 2021 не усі країни зможуть відправити своїх представників. Тут зважатимуть на карантинні обмеження кожної з країн.

Четвертий сценарій передбачає проведення музичного конкурсу Євробачення 2021 онлайн.

Про остаточне рішення формату проведення конкурсу повідомлять у Роттердамі у перші місяці 2021 року.

У США з’явиться своє Євробачення

У США в 2021 році запускають аналог Євробачення під назвою American Song Contest.

Правила американського конкурсу будуть таким самим як на Євробаченні. Від кожного штату Америки будуть виступати професійні сольні співаки, дуети чи музичні колективи до шести осіб.

Проходитиме серія відбіркових турів, а потім учасники вийдуть на сцену півфіналу і фіналу.

Джерело: Eurovision