Григорій Чапкіс одружився вчетверте – подробиці

Відомий український хореограф Григорій Чапкіс одружився вчетверте.

90-річний артист зустрічався з 38-річною коханою декілька років, але побратися жінка погодилася лише зараз.

Фото дружини Чапкіса, як і її ім’я, поки не розголошуються.

Зазначається, що перед офіційним оформленням стосунків хореограф придбав нове житло.

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Григорій Миколайович Чапкіс був одружений тричі.

Зі своєю першою дружиною Людмилою він розлучився ще у 1970-х, з другою, 28-річною Наталею, тоді 50-річний Чапкіс одружився у 1980-х роках. Тоді їхній шлюб розбила відстань – артист залишився в Україні, а дівчина полетіла в США.

З третьою дружиною Аллою Григорій Чапкіс прожив у шлюбі майже 25 років. Причиною розлучення стало те, що жінка пішла на пенсію.

Фото: gregory_chapkis