Студія Disney випустила офіційний трейлер Фантастичного серіалу Ванда Віжн, де в головних ролях зіграють Елізабет Олсен та Пол Беттані з кіновсесвіту Marvel.

Цей серіал є частиною Marvel. Усі події у ньому відбуваються після подій кінострічки Месники: Фінал.

Читайте: Серіали Netflix, які варто подивитися в 2020

За сценарієм Ванда та Віжн живуть в 1950 році в одному з міст Америки.

В опублікованому трейлері герої живуть в оточені приємних сусідів, проте пізніше вони починають щось підозрювати. Окрім цього, у відоеролику не показують, з яких причин вони опинились в 1950 році, чому живий Віжн.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У студії Disney розповіли, що серіал Ванда Віжн є сумішшю класичних американських сіткомів та звичних фільмів Marvel.

Сам серіал планують випустити на екрани у грудні 2020 року, проте точну дату не розголошують. Ванда Віжн показуватимуть на стримінговому сервісі Disney+ і матиме він шість епізодів.

Фільму Дюна

9 вересня вийшов трейлер фільму Дюна режисера, який створив Того, що біжить по лезу 2049, Дені Вільнева. Відеоролик був опублікований кінокомпанією Warner Bros. Головні ролі грають Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон і Оскар Айзек.