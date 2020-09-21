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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Disney випустив трейлер до серіалу Ванда Віжн про героїв Marvel

Студія Disney випустила офіційний трейлер Фантастичного серіалу Ванда Віжн, де в головних ролях зіграють Елізабет Олсен та Пол Беттані з кіновсесвіту Marvel.

Цей серіал є частиною Marvel. Усі події у ньому відбуваються після подій кінострічки Месники: Фінал.

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За сценарієм Ванда та Віжн живуть в 1950 році в одному з міст Америки.

В опублікованому трейлері герої живуть в оточені приємних сусідів, проте пізніше вони починають щось підозрювати. Окрім цього, у відоеролику не показують, з яких причин вони опинились в 1950 році, чому живий Віжн.

У студії Disney  розповіли, що серіал Ванда Віжн є сумішшю класичних американських сіткомів та звичних фільмів Marvel.

Сам серіал планують випустити на екрани у грудні 2020 року, проте точну дату не розголошують. Ванда Віжн показуватимуть на стримінговому сервісі Disney+ і матиме він шість епізодів.

Фільму Дюна

9 вересня вийшов трейлер фільму Дюна режисера, який створив Того, що біжить по лезу 2049, Дені Вільнева. Відеоролик був опублікований кінокомпанією Warner Bros. Головні ролі грають Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон і Оскар Айзек.

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