Студія Disney випустила офіційний трейлер Фантастичного серіалу Ванда Віжн, де в головних ролях зіграють Елізабет Олсен та Пол Беттані з кіновсесвіту Marvel.
Цей серіал є частиною Marvel. Усі події у ньому відбуваються після подій кінострічки Месники: Фінал.
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За сценарієм Ванда та Віжн живуть в 1950 році в одному з міст Америки.
В опублікованому трейлері герої живуть в оточені приємних сусідів, проте пізніше вони починають щось підозрювати. Окрім цього, у відоеролику не показують, з яких причин вони опинились в 1950 році, чому живий Віжн.
У студії Disney розповіли, що серіал Ванда Віжн є сумішшю класичних американських сіткомів та звичних фільмів Marvel.
Сам серіал планують випустити на екрани у грудні 2020 року, проте точну дату не розголошують. Ванда Віжн показуватимуть на стримінговому сервісі Disney+ і матиме він шість епізодів.
Фільму Дюна
9 вересня вийшов трейлер фільму Дюна режисера, який створив Того, що біжить по лезу 2049, Дені Вільнева. Відеоролик був опублікований кінокомпанією Warner Bros. Головні ролі грають Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон і Оскар Айзек.