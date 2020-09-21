Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Комковим

Співачка Аліна Гросу поділила подробицями розлучення з бізнесменом Олександром Комковим.

– У грудні мені Саша сказав: давай поживемо окремо. Я не могла йому цього пробачити. Тому що ти або хочеш жити зі мною, або пробуєш щось інше, – розповіла Гросу.

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За словами артистки, прохання чоловіка її потрясло, проте вона все ж зібрала речі та переїхала на іншу квартиру.

Аліна Гросу зазначила, що проблеми у парі почалися одразу після весілля у 2019 році.

– Це не було як грім серед ясного неба, але я не думала, що дійде до розлучення. Це був шок, – розповідає співачка.

Артистка думає, що у той місяць, коли вони з Олександром роз’їхалися, він з кимось познайомився.

– Не думаю, що я винна в цьому, просто у нас кардинально змінилися цінності. Я хотіла стабільності, а він хотів експериментів. Нас несло у різні боки. Мені здається, що він мене вже розлюбив, або зовсім не кохав, – додала Аліна Гросу.

Весілля Аліни Гросу

Співачка Аліна Гросу та її наречений Олександр зіграли весілля в містечку Абано-Терме в Італії у червні 2019 року.

На церемонію, крім близьких родичів приїхали і зірки шоу-бізнесу: хрещена мама нареченої Ірина Білик, її колишній чоловік Дмитро Коляденко, Павло Зібров та Віталій Козловський.