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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

У Netflix з’являться фільми українською мовою

Компанія Netflix вперше в історії підписала договори про співпрацю з двома українськими студіями дубляжу – Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн.

Обидві студії отримали статус Gold – найвищий статус співпраці з Netflix.

Netflix оформить партнерство з двома українськими студіями дубляжу

Станом на 2020 рік стрімінгова платформа Netflix має в переліку низку фільмів з українськими субтитрами, але без звукового дубляжу.

Postmodern Postproduction заснована у 2001 році та вважається однією з найпотужніших українських кіностудій, яка займається озвученням фільмів для кінотеатрів.

Так Треба Продакшн з’явилася у 2003 році: головною спеціалізацією студії є послуги з адаптації іноземних фільмів, мультфільмів та серіалів.

За неофіційною інформацією, незабаром на Netflix може з’явитися україномовний інтерфейс.

Безкоштовний доступ до деяких фільмів Netflix в Україні

Наприкінці серпня Netflix відкрив доступ до деяких серіалів та фільмів на території України без оформлення платної підписки.

Такий крок пояснюється пошуком нових маркетингові пропозиції, щоб залучити якомога більше нових підписників.

Перегляд доступний лише у мобільних браузерах на Android, а також на Windows або Mac.

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