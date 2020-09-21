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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Помер актор Чуприков із серіалу Татусеві доньки

У себе на дачі в Іванівській області помер російський актор Володимир Чуприков, який зіграв у серіалах Татусеві доньки та Повернення Мухтара. Йому було 56 років.

Вдова артиста Наталія в соцмережі повідомила, що він помер ще 19 вересня. За її словами, попередня причина смерті – зупинка серця.

Пам’ять Чуприкова вшанували на сайті Російського академічного Молодіжного театру, де він служив з 1988-го до 2000 року.

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– Володимир Олегович закінчив студію при Центральному дитячому театрі в 1988 році і відразу був прийнятий в трупу театру. Зіграв у Бані, Дімці-невидимці, у Сні з продовженням, в легендарній Пастці №46, – йдеться в повідомленні.

Володимир Чуприков

Фото: РАМТ

Що відомо про Володимира Чуприкова

Майбутній актор народився 24 липня 1964 року в Москві, закінчив театральний інститут імені Щукіна.

У кіно дебютував у фільмі Герой її роману (1984). Працював також в Російському академічному молодіжному театрі.

У 90-х роках почав активно зніматися в багатосерійних фільмах. На його рахунку більше 170 серіалів.

Найвідоміші з них: Повернення Мухтара, Татусеві доньки, Молодіжка, Жуки, Метод, Морські дияволи 5, Кулагін і партнери, Безсоння, Жовте око тигра тощо.

Фото: РАМТ

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