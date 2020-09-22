Відома голівудська актриса Емма Стоун та режисер Дейв Маккері таємно побралися та, ймовірно, чекають на народження первістка.

У мережі з’явилися знімки Стоун зі своїм обранцем: на їхніх безіменних пальцях виднілися обручки, а сама актриса постала перед камерами папараці з підрослим животиком.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emma Stone fanpage (@emma.stonepicture) 21 Вер 2020 р. о 7:24 PDT

Режисер шоу Saturday Night Live Дейв Маккері освідчився Еммі Стоун в грудні 2019 року.

Весілля планувалося на березень, однак через коронавірус дату було перенесено на невизначений період.

Поки що ані Емма, ані Дейв не коментували чутки про стрімкі зміни у стосунках.

Вагітність Джіджі Хадід

Про те, що модель Джіджі Хадід вагітна, стало відомо навесні 2020 року.

Батьком первістка став колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік, з яким Джіджі має довгу історію стосунків.

Модель продовжує зніматися у фотосесіях, не приховуючи округлих форм.