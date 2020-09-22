Відома голівудська актриса Емма Стоун та режисер Дейв Маккері таємно побралися та, ймовірно, чекають на народження первістка.
У мережі з’явилися знімки Стоун зі своїм обранцем: на їхніх безіменних пальцях виднілися обручки, а сама актриса постала перед камерами папараці з підрослим животиком.
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Режисер шоу Saturday Night Live Дейв Маккері освідчився Еммі Стоун в грудні 2019 року.
Весілля планувалося на березень, однак через коронавірус дату було перенесено на невизначений період.
Поки що ані Емма, ані Дейв не коментували чутки про стрімкі зміни у стосунках.
Вагітність Джіджі Хадід
Про те, що модель Джіджі Хадід вагітна, стало відомо навесні 2020 року.
Батьком первістка став колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік, з яким Джіджі має довгу історію стосунків.
Модель продовжує зніматися у фотосесіях, не приховуючи округлих форм.