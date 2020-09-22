Телеведуча Леся Нікітюк бере паузу в роботі на ТБ.

Нікітюк зізналася, що щільний графік не дає їй можливості вчитися новому та розвиватися.

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– Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися, а на це зовсім немає часу. Тому днями я вступила в бізнес-школу, про яку пізніше розповім, – зазначила Леся Нікітюк.

У травні Леся Нікітюк скористалася темою карантину і зняла кліп для тих, хто втомився від обмежувальних заходів у зв’язку з коронавірусом.

Кліп на трек Stayathome Нікітюк створювала разом із гуртом Patsyki z Franeka.