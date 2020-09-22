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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Леся Нікітюк бере паузу на ТБ – ведуча назвала причину

Телеведуча Леся Нікітюк  бере паузу в роботі на ТБ.

Нікітюк зізналася, що щільний графік не дає їй можливості вчитися новому та розвиватися.

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– Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися, а на це зовсім немає часу. Тому днями я вступила в бізнес-школу, про яку пізніше розповім, – зазначила Леся Нікітюк.

 

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А вот теперь можно и взять небольшую паузу..) Ле Маршрутка скоро в ефірі, Хто зверху ви вже дивитесь, на Танцях з Зірками відстрілялась.. в прямому смислі слова.. Так що все! Восени вам буде що дивитись на екранах.. а мені треба взяти паузу і подумати, що далі…. Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися.. а на це зовсім немає часу;( Тому днями я поступила в бізнес школу, про яку пізніше розкажу, англійську мову нарешті доб’ю  ну і китайський вже забула Всім дякую! Всіх люблю, в інсті залишаюся Мій вчорашній образ Hair @prus_hairstylist  Makeup  @my.shura Стиль Жуйков Photo @rostickdesign

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

У травні Леся Нікітюк скористалася темою карантину і зняла кліп для тих, хто втомився від обмежувальних заходів у зв’язку з коронавірусом.

Кліп на трек Stayathome Нікітюк створювала разом із гуртом Patsyki z Franeka.

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