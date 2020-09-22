Максим Барських спільно з колишньою учасницею ВІА Гри Мішею Романовою випустили пісню під назвою Любовь, не умирай.
На свої сторінці Instagram співак презентував новий трек.
– Цій пісні судилося народитися восени, ми записали її з Мішею буквально три дні тому, – написав Барських.
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«Любовь, не умирай» Макс Барских & Миша Романова Этой песне суждено было родиться осенью, мы записали ее с Мишей @misharomanova буквально три дня назад. Глаза в глаза… Я хочу с тобой надолго Делить солнце и луну Дарить тебе в печали яркий свет Давай начнем с начала Я все еще люблю, Но голос твой мне прошептал в ответ… Ты прости Нам не по пути Я оставляю наш сломанный рай Стой, стой, стой Мой голос немой Тебе вслед на сухое прощай Любовь, не умирай… D by @shu.name #МаксБарских #МишаРоманова #ЛюбовьНеУмирай #звукнаполную #новыйальбом1990 #1990ЛюбовьНеУмирай #soon #1990 #BADOEV2020
Каменських випустила альбом
Настя Каменських випустила іспаномовний альбом Eclectica. Слово Eclеctica перекладається, як суміш, комбінація різних стилів та ідей. У нових піснях Каменських з’єднує дві різні музичні культури: українську та латиноамериканську.
У новому альбомі артистки сім пісень. Одна з них А huevo, яка за короткий час зібрала понад 6 млн переглядів на YouTube.