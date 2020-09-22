Максим Барських спільно з колишньою учасницею ВІА Гри Мішею Романовою випустили пісню під назвою Любовь, не умирай.

На свої сторінці Instagram співак презентував новий трек.

– Цій пісні судилося народитися восени, ми записали її з Мішею буквально три дні тому, – написав Барських.

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Каменських випустила альбом

Настя Каменських випустила іспаномовний альбом Eclectica. Слово Eclеctica перекладається, як суміш, комбінація різних стилів та ідей. У нових піснях Каменських з’єднує дві різні музичні культури: українську та латиноамериканську.

У новому альбомі артистки сім пісень. Одна з них А huevo, яка за короткий час зібрала понад 6 млн переглядів на YouTube.