Марк Чепмен, вбивця легендарного учасника гурту Beatles Джона Леннона, через 40 років після злочину вибачився перед вдовою музиканта Йоко Оно за скоєне.

65-річний Марк Чепмен сказав, що застрелив Леннона біля своєї нью-йоркської квартири в 1980 році “для слави” і що він заслужив страту за здійснений ним “підлий вчинок”.

– Я знав, що це неправильно, і зробив це заради слави. Одним словом, просто слава. От і все. Справа в тому, що він був знаменитий, надзвичайно знаменитий. Ось чому він був на чолі списку, – розповів Чепмен.

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Йоко Оно після вбивства чоловіка попросила шанувальників музиканта зібратися в Центральному парку Нью-Йорка. Більше 200 тис. осіб пом’янули пам’ять музиканта 10 хвилинами мовчання.

В кінці серпня комісія з умовно-дострокового звільнення в Нью-Йорку в одинадцяте відмовила у звільненні Марку Чепмену.

Йому відмовили, оскільки офіційні особи вважали, що це несумісно з добробутом суспільства, після того, як Чепмен висловив жаль щодо холоднокровності вбивства.

Це означає, що 65-річний Чепмен проведе у в’язниці ще щонайменше два роки.