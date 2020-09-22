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Убивця Джона Леннона вибачився перед Йоко Оно через 40 років

Марк Чепмен, вбивця легендарного учасника гурту Beatles Джона Леннона, через 40 років після злочину вибачився перед вдовою музиканта Йоко Оно за скоєне.

65-річний Марк Чепмен сказав, що застрелив Леннона біля своєї нью-йоркської квартири в 1980 році “для слави” і що він заслужив страту за здійснений ним “підлий вчинок”.

– Я знав, що це неправильно, і зробив це заради слави. Одним словом, просто слава. От і все. Справа в тому, що він був знаменитий, надзвичайно знаменитий. Ось чому він був на чолі списку, – розповів Чепмен.

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Йоко Оно після вбивства чоловіка попросила шанувальників музиканта зібратися в Центральному парку Нью-Йорка. Більше 200 тис. осіб пом’янули пам’ять музиканта 10 хвилинами мовчання.

В кінці серпня комісія з умовно-дострокового звільнення в Нью-Йорку в одинадцяте відмовила у звільненні Марку Чепмену.

Йому відмовили, оскільки офіційні особи вважали, що це несумісно з добробутом суспільства, після того, як Чепмен висловив жаль щодо холоднокровності вбивства.

Це означає, що 65-річний Чепмен проведе у в’язниці ще щонайменше два роки.

Джерело: Mirror

Фото: Getty Images

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