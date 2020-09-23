Дорофеєва та Дантес поки не планують дітей – причина

Зіркова подружня пара Володимир Дантес та Надія Дорофеєва не збираються найближчим часом народжувати дітей. Про це Володимир заявив у Youtube-шоу Потапа (Олексія Потапенка) та Позитива (Олексія Завгороднього) 2POpodcast.

– Ми два артиста, які постійно займаються собою. Чесно кажучи, ми ще самі діти всередині, ми не знаємо, чого хочемо. Наша сім’я – у хорошому розумінні егоїсти.

За словами співака, пара обходить загальноприйняті стереотипи про народження дітей, адже до цього потрібно бути готовими морально.

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– Я хочу, аби наша дитина була щасливою, а не постійно була з нянею і думала, де мама з татом, – резюмував чоловік Дорофеєвої.

Надія Дорофеєва натякнула про новий склад гурту Время и Стекло

Під час інтерв’ю співачка Надія Дорофеєва висловила сподівання, що гурт Время и Стекло оновить свій склад. За її словами, тоді б її завданням було допомогти аудиторії сприйняти нових артистів.

Джерело: 2POpodcast

Фото: Володимир Дантес