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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Кохання Алена Делона: Google створив дудл до дня народження Ромі Шнайдер

Google представив новий святковий дудл, присвячений Ромі Шнайдер.

Німецька актриса зіграла у понад 50 фільмах другої половини XX століття: 23 вересня Ромі Шнайдер виповнилося би 82 роки.

Після натискання на дудл, на якому зображена актриса, Google показує результати пошуку за запитом Ромі Шнайдер.

Ромі Шнайдер: дудл Google

Ромі Шнайдер вважалася однією із найзвабливіших актрис німецького походження.

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П’ять років романтичних стосунків із відомим актором Аленом Делоном мало не закінчилися самогубством Шнайдер.

Друге заміжжя за режисером Гаррі Майєном наприкінці 1960-х подарувало актрисі сина Давида. Однак вже за декілька років пара розлучається, Гаррі зводить рахунки з життям, а син Давид гине внаслідок нещасного випадку.

Трагічна доля Ромі Шнайдер не затьмарює її акторських здобутків та яскравих кіноролей.

Найвідоміші фільми за участю Шнайдер – Сіссі – молода імператриця, Дівчата в уніформі, На яскравому сонці, Процес, Стара рушниця, Головне – кохати та багато інших.

Золота ера Голівуду: померла Олівія де Гевіленд

Про те, що актриса Олівія де Гевіленд померла, стало відомо наприкінці липня.

Культовій виконавиці ролі Мелані у фільмі Віднесені вітром було 104 роки: вона померла уві сні у власному маєтку в Парижі.

Критики називали Олівію де Гевіленд однією з останніх представників золотої ери Голлівуду.

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