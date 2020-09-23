Ромі Шнайдер: дудл Google

Google представив новий святковий дудл, присвячений Ромі Шнайдер.

Німецька актриса зіграла у понад 50 фільмах другої половини XX століття: 23 вересня Ромі Шнайдер виповнилося би 82 роки.

Після натискання на дудл, на якому зображена актриса, Google показує результати пошуку за запитом Ромі Шнайдер.

Ромі Шнайдер вважалася однією із найзвабливіших актрис німецького походження.

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П’ять років романтичних стосунків із відомим актором Аленом Делоном мало не закінчилися самогубством Шнайдер.

Друге заміжжя за режисером Гаррі Майєном наприкінці 1960-х подарувало актрисі сина Давида. Однак вже за декілька років пара розлучається, Гаррі зводить рахунки з життям, а син Давид гине внаслідок нещасного випадку.

Трагічна доля Ромі Шнайдер не затьмарює її акторських здобутків та яскравих кіноролей.

Найвідоміші фільми за участю Шнайдер – Сіссі – молода імператриця, Дівчата в уніформі, На яскравому сонці, Процес, Стара рушниця, Головне – кохати та багато інших.

Золота ера Голівуду: померла Олівія де Гевіленд

Про те, що актриса Олівія де Гевіленд померла, стало відомо наприкінці липня.

Культовій виконавиці ролі Мелані у фільмі Віднесені вітром було 104 роки: вона померла уві сні у власному маєтку в Парижі.

Критики називали Олівію де Гевіленд однією з останніх представників золотої ери Голлівуду.