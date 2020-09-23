Оголена Настя Каменських розповіла, з чого починає свій ранок

Популярна співачка Настя Каменських (NK) вразила своїх шанувальників серією відвертих фото в Instagram.

На світлинах Настя позує на балконі, з одягу на ній лише трусики та окуляри, а на фоні – ранкові краєвиди.

У пості Настя Каменських написала мотиваційний текст, в якому поділилася, як правильно налаштовувати свої думки, аби мрії збувалися.

– Тому починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде!

Потап про Настю Каменських у новому інтерв’ю

Наприкінці липня виконавець та чоловік Насті Каменських Потап дав інтерв’ю на Youtube-каналі Маши Єфросиніної.

Найвідвертішою частиною розмови стала тема про найнезвичайніші місця для сексу.

Потап розповів, що найнезвичайніше місце, де у нього був секс – це літак. Також близькість з Каменських була в гримерці після корпоративів і в автобусі з людьми.