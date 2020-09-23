Оголена Настя Каменських розповіла, з чого починає свій ранок

Популярна співачка Настя Каменських (NK) вразила своїх шанувальників серією відвертих фото в Instagram.
На світлинах Настя позує на балконі, з одягу на ній лише трусики та окуляри, а на фоні – ранкові краєвиди.
У пості Настя Каменських написала мотиваційний текст, в якому поділилася, як правильно налаштовувати свої думки, аби мрії збувалися.
– Тому починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде!
Переглянути цей допис в Instagram
Я верю в то, что все в мире – это энергия 〰️ А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн ➿ ⠀ И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим ???? ⠀ Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне – то есть на уровне мыслей. ⠀ И только потом сбудутся в настоящем ✨ ⠀ Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится! ❤️ ⠀ #nk #morningmood #goodvibesonly
Потап про Настю Каменських у новому інтерв’ю
Наприкінці липня виконавець та чоловік Насті Каменських Потап дав інтерв’ю на Youtube-каналі Маши Єфросиніної.
Найвідвертішою частиною розмови стала тема про найнезвичайніші місця для сексу.
Потап розповів, що найнезвичайніше місце, де у нього був секс – це літак. Також близькість з Каменських була в гримерці після корпоративів і в автобусі з людьми.