Шоумен та керівник студії Квартал 95 Євген Кошовий розповів, що в разі зради дружини Ксенії буде готовим на вбивство.

Про це Кошовий заявив в ефірі Ранку у великому місті у рубриці 33 за 3.

Ведуча Олександра Кучеренко уточнила кого саме зібрався вбивати шоумен, а він у відповідь додав: Всіх.

Євген Кошовий перебуває у шлюбі з Ксенію Кошовою з 2007 року. Пара виховую двох доньок – Варвару (2008) і Серафиму (2014).

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Також шоумен розповів, що Володимир Зеленський після президентської каденції до Кварталу 95 не повернеться.

– Я знаю, що усі там просять, але ні, – зазначив Кошовий.

Також він підкреслив, Зеленський сам не виявляв бажання пізніше повернутися, крім того, у нього й так є чим зайнятися.

Артист ще зізнався, що перед виходом на сцену дозволяє собі випити трішки віскі, аби розігрітися.

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