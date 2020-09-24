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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Джіджі Хадід народила дівчинку – перше фото

Відома американська модель Джіджі Хадід народила дівчинку.

Цією щасливої звісткою вона поділилася в Instagram. Ймовірно, Джіджі Хадід народила 19 або 20 вересня.

– Цими вихідними до нас на землю з’явилася наша дівчинка і вже змінила наш світ. Я наповнена коханням.

 

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Our girl joined us earth-side this weekend and she’s already changed our world. So in love????????

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Джіджі Хадід, яка вперше стала мамою, у коментарях під фото привітали десятки знаменитостей. Імені доньки вона поки не розголошує.

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Обранець Джіджі, Зейн Малік, також поділився першим фото зі своєю донькою.

– Наша дівчинка з нами, здорова і красива. Любов, яку я відчуваю до цієї крихітної людини, поза моїм розумінням. Вдячний за те, що вона – моя, і  за життя, яке можу розділити разом із нею.

Обидві фотографії всього дві години зібрали понад 4 млн лайків.

Вагітність Джіджі Хадід

Про те, що модель Джіджі Хадід вагітна, стало відомо навесні 2020 року.

Батьком первістка став колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік, з яким Джіджі має довгу історію стосунків.

Протягом вагітності модель продовжила зніматися у фотосесіях, не приховуючи округлих форм.

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