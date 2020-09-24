Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв став учасником рубрики 33 запитання за 3 хвилини у Ранок у великому місті.

Ахтем розповів, за яке українське кіно йому соромно, про найдорожчий свій фільм та відповів на запитання, скільки коштує отримати роль у його фільмі.

Найближчим часом вийде серіал Доброволець, над яким працював Сеітаблаєв. За його словами, найскладніше в роботі – зробити серіал цікавим.

– Найскладніше було зробити його цікавим, змістовним та динамічним.

Стан українського кіно режисер оцінив на 3+ з 5, а голлівудських акторів назвав більш технологічними. Себе як актора Сеітаблаєв оцінив на 8/10.

А от на запитання, скільки коштує отримати роль у його фільму, Ахтем відповів, що грошей замало.

– Дуже багато. Талант. А от грошей – ніскільки.

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Тепер фільм можуть номінувати на Оскар, якщо він відповідає новим вимогам – мінімум один з акторів має бути представником расових, гендерних чи сексуальних меншин.

Режисер розповів, чи залучатиме таких представників у свої фільми.

– Ці вимоги просто підтвердили існуючий стан речей. Інша справа – знайти представника певної групи буває не так легко, тим паче в Україні. А треба щоб він і актором був гарним.

Фільм Номери

Прем’єра фільму Номери Ахтема Сеітаблаєва та Олега Сенцова в Україні запланована на осінь 2020 року.

Картину вперше показали 18 лютого 2020 року в рамках спеціальних показів, які присвячені ювілею Berlinale.

П’єса Номери, що лежить в основі стрічки, написана Сенцовим ще до полону, в 2011 році. У 2018 році поставили виставу за п’єсою.

Фільм зрежисували дистанційно та є унікальним явищем для української кіноіндустрії.

Фото: Ахтем Сеітаблаєв