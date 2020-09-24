Українська співачка Світлана Тарабарова народила другу дитину.

Про радісну новину та народження дівчинки вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

– Дякую, сонечко, що ти в мене є! 23.09 о 18.55, 54 см, 3 560 гр, дівчинка. Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня Сонечко стане оберегом для тебе на все життя, – йдеться у повідомленні.

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Окрім цього Світлана Тарабарова повідомила, що кліп до пісні Сонечко знімався усі дев’ять місяців вагітності, а також у жовтні 2020 року вийде реаліті-шоу за участю ще вагітної співачки під назвою Декрет вже не секрет.

Джіджі Хадід народила дівчинку

Відома американська модель Джіджі Хадід народила свою першу дитину. Імені доньки вона поки не розголошує.

Ймовірно, Джіджі Хадід народила 19 або 20 вересня.