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Світлана Тарабарова народила другу дитину

Українська співачка Світлана Тарабарова народила другу дитину.

Про радісну новину та народження дівчинки вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

 – Дякую, сонечко, що ти в мене є! 23.09 о 18.55, 54 см, 3 560 гр, дівчинка. Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня Сонечко стане оберегом для тебе на все життя, – йдеться у повідомленні.

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Дякую, сонечко, що ти в мене є! ⠀ 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 гр, дівчинка ???????? ⠀ Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня #СОНЕЧКО стане оберегом для тебе на все життя. Стільки тепла і любові в ній, а відео ми взагалі знімали всі 9 місяців ☝???? ( повна версія на youtube, link у профілі ) ⠀ І це ще не всі подарунки ???? Поки ми чекали на тебе, разом із командою @m1ukraine ми знімали справжнє реаліті, яке вже незабаром побачить вся країна! «Декрет вже не секрет» Прем‘єра 21 жовтня! ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_ сторона_музики #донечка #декретвженесекрет

Публикация от @ tarabarova

Окрім цього Світлана Тарабарова повідомила, що кліп до пісні Сонечко знімався усі дев’ять місяців вагітності, а також у жовтні 2020 року вийде реаліті-шоу за участю ще вагітної співачки під назвою Декрет вже не секрет.

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Відома американська модель Джіджі Хадід народила свою першу дитину. Імені доньки вона поки не розголошує.

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