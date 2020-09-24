Mrs. International: що змушувало чоловіків розстебнути ґудзики на сорочках

Mrs. International – це не просто престижний конкурс краси, в ньому змагаються заможні успішні жінки. Власниця мережі ресторанів, блогер з сотнями тисяч підписників і навіть суддя з Києва – це лише малий перелік професій учасниць.

Гарно продефілювати або здивувати фігурою тут недостатньо, амбітні досягнення – ось, що вражає журі. Щорічно переможниці кожної країни відправляються на фінальний конкурс у США. Вчора стала відома фаворитка від України.

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Година до виходу на сцену, в гримерці кипить робота. Візажисти працюють так старанно, що, здається, в повітрі висить димова завіса із пудри. На порозі ловлю погляд Марини Черниш – нотаріуса з Києва. Дівчина насолоджується тим, що допомагає людям захищати права та інтереси. Але одна справа гризти букви законів, а зовсім інша – блистіти на сцені.

— Коли ти стикаєшся у житті з професійними та кар’єрними челенджами, ти не замислюєшся над тим, який вигляд маєш. А тут це дуже важливо: як ти рухаєшся, виглядаєш, в чому ти вбраний, з яким обличчям ти це все говориш, тому, для мене це справжній виклик, – говорить Марина, поки гример наносить їй тональний крем.

Марина зізнається: зважилася на конкурс, щоб знову доторкнутися до святкового життя. Адже велика частина її часу, як і у всіх, проходить між домом і роботою, і тільки зрідка видається можливість зробити те, що запам’ятається. Це як друга весілля, – сміється дівчина, – для якого теж треба мати королівське вбрання.

— Найскладнішим для мене був вибір образу – ти маєш підібрати ту сукню, яка має відповідати твоєму внутрішньому я і при цьому бути в рамках вимог самого конкурсу. Мені здається, що мені це вдалось, – каже Марина.

Навпроти Марини нашу бесіду уважно слухала телеведуча, диктор та журналіст із Західної України, учасниця Вікторія Сущак.

— Підходьте, колего, ­– говорить вона посміхаючись, спіймавши мій погляд.

Для Вікторії це вже не перший конкурс краси. Раніше вона брала участь у Місс Закарпаття, та ставала Віце-міс глядацьких симпатій Україна. Дівчина жартує, що тоді це була радше репетиція її модельних талантів, сьогодні ж має бути справжній виступ.

— Я вже склалася як особистість, мені є що донести людям та сказати жінкам. З цією місією я сюди й прийшла. Тут зібрані самодостатні учасниці, розумні, красиві. Підбір дуже сильний, але ми не будемо ходити заявляти в кого довше волосся чи стрункіша фігура. Тут акцент на інших цінностях – це глибина жінки, її енергія та посил у всесвіт, що вона дає і що отримує.

Конкурс Mrs. International складається з кількох етапів. Найвідповідальніший – бізнес-леді-дефіле – відео-презентація учасниць на великих екранах, де за кілька секунд треба розкрити себе так, щоб це запам’яталось.

Другий етап змушує розстебнути верхній ґудзик сорочки всіх чоловіків у залі – дівчата виходять у спортивних костюмах і демонструють фізичну форму у найкращих традиціях.































Залаштуки конкурсу Mrs. International: що змушувало чоловіків розстебнути ґудзики на сорочках / 8 фотографий

І якщо перші два етапи універсальні для всього світу, то третій в Україні вирішили зробити унікальним – вихід у стилізованому українському вбранні. Це популяризує Україну на міжнародній арені.















































Залаштуки конкурсу Mrs. International: що змушувало чоловіків розстебнути ґудзики на сорочках / 12 фотографий

На довершення, на церемонію нагородження учасниці виходять в ексклюзивних вечірніх сукнях.

— Коли я представляла Україну в 2017 році, мене неймовірно вразив конкурс тим, що це престижний майданчик, де ти можеш заявити про себе, про свій успіх, досягнення, сімейні цінності, роблячи це красиво і гідно. Більш того, ти можеш мотивувати інших жінок, надихати їх. Не треба боятися йти до мети, можна поєднувати і кар’єру, і сім’ю, бути люблячою мамою, дружиною, і при цьому успішної бізнесвумен. Це основна місії конкурсу: дати можливість жінці показати та заявити про свої успіхи гідно, – каже національний директор конкурсу Яна Луцька.

Цього року конкурс Mrs. International Ukraine зібрав 16 учасниць. Наймолодшій – 29 років, найстаршій – 55. Така різниця аж ніяк не заважає їм відчувати себе рівними на сцені. Як кажуть самі конкурсантки, можна завжди виглядати гарно та розкішно, і справа не у віці, а у внутрішньому стрижні і тому, що жінка несе в світ.

— Сьогодні є матері двох-трьох дітей, які виглядають як дівчата. Але такий конкурс – це крок до чогось нового. На сцену виходять досвідчені жінки, які вже знайшли своє місце під сонцем, і для повного щастя не вистачає нового виміру. Це самовдосконалення, щоб ще раз переконати себе саму у тому, що все можливо, – каже гостя вечора Ольга Сумська.

З нею солідарна психолог і спостерігач конкурсу Наталія Холоденко.

— Це велике щастя, коли жінки приходять на конкурси не для того, щоб знайти собі коханця чи спонсора, а щоб показати різнопланову особистість та досягнення у професії.

У почесному журі конкурсу було багато поважних особистостей: посли Королівства Бельгія та Індії, перший заступник міністра закордонних справ України, міністр молоді та спорту, заслужені лікарі, журналісти та успішні бізнесмени.

— Я дуже ретельно вивчила портфоліо всіх учасниць. Я спеціально приїжджала на репетиції і дивилася, як вони себе ведуть не в сцені: хтось посміхається, хтось сміється, хтось старається, а хтось не дуже. І за цими критеріями я визначила фаворитку, але сьогодні, безумовно, я буду дивитися, як дівчатка виходитимуть, що вони говоритимуть, наскільки правильно вони себе показуватимуть, і оцінки будуть виключно із сьогоднішнього виступу, – каже член журі, бізнесвумен та блогер Вікторія Козлова.

У залі для глядачів були помічені багато зіркових гостей: Катерина Кухар, Андрій Джиджула, Дмитро Шуров з Pianoboy тощо. Перед фінальним виступом учасниць яскравим перформансом вражав балет Foresight, Злата Огневич виконала найкращі хіти, а хедлайнером вечора стала Наталія Могілевська.



















Залаштуки конкурсу Mrs. International: що змушувало чоловіків розстебнути ґудзики на сорочках / 5 фотографий

У конкурсі Mrs. International Ukraine перемогла 38-річна лікар, дизайнер і блогер з більш ніж півмільйоном підписників в Instagram Вікторія Файнблат.

— Я приємно здивована, тому що всі ми тут переможниці – ми дорослі, заможні жінки, які в принципі мають все. І напевно сюди ми прийшли заради себе і знайти нових подруг. І це у нас всіх вийшло.















Залаштуки конкурсу Mrs. International: що змушувало чоловіків розстебнути ґудзики на сорочках / 4 фотографии

В інтерв’ю Фактам жінка зізналася, що довгий час намагалася прибрати зовнішність на задній план, оскільки використовувати красою для неї було соромно та незручно. І хотілося, щоб люди судили за розум, а не красу. Перемога говорить про те, що вона таки знайшла цей баланс.

Артем Куля