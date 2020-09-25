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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Feel Like I Do: Він Дізель презентував дебютний трек

Зірка бойовиків актор Він Дізель презентував свій дебютний трек. Сингл отримав назву Feel Like I Do.

Для запису пісні Він Дізель об’єднався з норвезьким ді-джеєм Kygo. У треку звучить характерний глибокий голос актора.

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– Я вже давно обіцяв випустити власну музику. Ви надихнули мене на те, щоб вийти із зони комфорту. Спасибі, що вірите в мене. Як завжди, сподіваюся, що ви будете мною пишатися, – зазначив Він Дізель.

Hurts – Faith

Новий альбом Faith випустив британський гурт Hurts. Презентація п’ятої платівки відбулась 4 вересня після трирічної перерви.

Творці групи Адам Андерсон і Тео Хатчкрафт назвали його поверненням до своєї ранньої творчості.

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