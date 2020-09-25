Зірка бойовиків актор Він Дізель презентував свій дебютний трек. Сингл отримав назву Feel Like I Do.

Для запису пісні Він Дізель об’єднався з норвезьким ді-джеєм Kygo. У треку звучить характерний глибокий голос актора.

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– Я вже давно обіцяв випустити власну музику. Ви надихнули мене на те, щоб вийти із зони комфорту. Спасибі, що вірите в мене. Як завжди, сподіваюся, що ви будете мною пишатися, – зазначив Він Дізель.

Hurts – Faith