Зірка бойовиків актор Він Дізель презентував свій дебютний трек. Сингл отримав назву Feel Like I Do.
Для запису пісні Він Дізель об’єднався з норвезьким ді-джеєм Kygo. У треку звучить характерний глибокий голос актора.
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– Я вже давно обіцяв випустити власну музику. Ви надихнули мене на те, щоб вийти із зони комфорту. Спасибі, що вірите в мене. Як завжди, сподіваюся, що ви будете мною пишатися, – зазначив Він Дізель.
Hurts – Faith
Новий альбом Faith випустив британський гурт Hurts. Презентація п’ятої платівки відбулась 4 вересня після трирічної перерви.
Творці групи Адам Андерсон і Тео Хатчкрафт назвали його поверненням до своєї ранньої творчості.