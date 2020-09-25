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Прем’єра кліпу Película: Настя Каменських випустила містичне лірик-відео

Поп-діва Настя Каменських випустила лірик-відео на пісню Película у стилістиці популярного мексиканського свята El Día de Muertos.

У кліпі NK постає в абсолютно новому амплуа, адже співачка буде в образі самої Dia De Muertos.

Читайте: Eclectica: Каменських випустила іспаномовний альбом

Película — музична історія про таємне і містичне кохання. Для NK ця пісня особлива, адже на її створення співачку надихнуло найвідоміше і незвичайне свято всіх мексиканців.

 – Минулого року, коли я була у Мексиці, мені пощастило потрапити на El Día de Muertos. Я неодноразово чула про це свято, але складно передати словами ті емоції, які ти відчуваєш, коли бачиш усюди барвисті костюми скелетів, статуетки смерті, квіти та свічки. Ця магія між теперішнім і минулим, допомагає нам творити нове майбутнє. Враження від побаченого надихнули мене на написання пісні Película, – поділилася NK.

Пісня увійшла у перший іспаномовний альбом Ecléctica, який вже доступний до прослуховування на всіх діджітальних майданчиках.

Настя Каменських (NK) – Película: прем’єра кліпу

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Настрій і характер альбому повністю відповідають значенню слова Ecléctica, що перекладається, як мішане, комбінація різних стилів та ідей. Альбом демонструє багатогранність артистки, яка у своїй музиці впевнено міксує дві різні музичні культури: українську та латиноамериканську.

До Ecléctica також увійшли шість інших яскравих іспаномовних композицій з фірмовими сленговими фразами англійською та українською.

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