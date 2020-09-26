Актори культового серіалу Гра престолів Кіт Герінгтон та Роуз Леслі незабаром вперше стануть батьками.

У мережі з’явилися кадри фотосесії, де Роуз постала з округлим животиком.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ursula Lake (@ursula_lake) 26 Вер 2020 р. о 8:38 PDT

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Майбутня матуся поділилася, що разом з Кітом вони купили маєток у Східній Англії.

Розповідаючи про вагітність, акторка не приховувала щастя: вона запевнила, що насолоджується цікавим станом.

Стать дитини пара поки не розголошує.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ursula Lake (@ursula_lake) 26 Вер 2020 р. о 8:41 PDT

33-річна Роуз Леслі вийшла заміж за Кіта Харінгтона у червні 2018 року в Шотландії, на своїй батьківщині.

За інформацією інсайдерів, стосунки пари розпочалися ще у 2012 році, а з’їхалися актори у 2017 році. Тоді ж The Times опублікували статтю про заручини Леслі та Харінгтона.

Модель Джіджі Хадід вперше стала мамою

Минулих вихідних відома модель Джіджі Хадід народила дівчинку.

Разом із своїм обранцем Зейном Маліком вона поділилася першими фото зі своєю донькою.

Про те, що модель Джіджі Хадід вагітна, стало відомо навесні 2020 року. Протягом вагітності модель продовжила зніматися у фотосесіях, не приховуючи округлих форм.