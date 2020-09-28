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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Черевики в стилі 90-х чи костюм із латексу? Топ-7 трендів цієї осені

Факти ICTV підготували добірку 7 найяскравіших трендів осені 2020, тож не впусти можливість купити щось стильне та нове!

1. Брюки з розрізами 

Брюки з різними типами розрізів почали з’являтися в осінніх та зимових колекціях відомих брендів ще минулого року, однак тренд не набув швидкої популярності. Натомість цієї осені очікується справжній бум штанів з різноманітними вирізами та вставками, що освіжить будь-який образ.

2. Черевики в стилі 90-х

Тенденція до запозичення елементів стилю 80-90-х зростає. Не винятком є й взуття. Черевики гранжевої стилістики з доволі великою підошвою – ось що стане популярним цієї осені.

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3. Латекс 

Скільки б не сперечались модники щодо одягу з латексу, але саме він стане одним з головних трендів осені 2020. Різного типу обтягуючі костюми, штани, плащі, спідниці, боді та топи холодних кольорів – і це далеко не весь перелік одягу з цього матеріалу.

4. Клітинка

Одяг в клітинку не є чимось сенсаційним, оскільки є в списку модних тенденцій постійно. Однак цієї осені дизайнери провідних брендів зробили акцент на комбінації клітинки різних кольорів та форм, що не залишить байдужими справжніх прихильників цього тренду.

5. Statement-коміри 

Не обійшлися дизайнери й без уваги до деталей: строгі геометричні форми в стилі 70-х чи контрастні коміри з 90-х? Statement-коміри зроблять образ більш довершеним та оновленим.

6. Приталені жакети 

Тренд стане справжньою знахідкою для тих, хто втомився від одягу оверсайз. І якщо роками раніше неодмінним елементом декору був пояс, то цієї осені любителів приталеного одягу порадує тонкий та акуратний крій.

7. Ланцюжки 

Ланцюжки як елемент декору стануть одними з головних трендів осені 2020. Як прикрасу їх можна буде зустріти практично будь-де: на стильних черевиках з масивною підошвою, елегантних жіночих туфлях чи модних сумках різного пошиву та форми.

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By Gianni Pucci

A post shared by Bottega Veneta (@bottegaveneta) on

А поки ще триває літо, є час подбати про літній гардероб і обрати стильні сукні на літо 2020.

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