Руні Мара і Хоакін Фенікс стали батьками і назвали малюка на честь загиблого брата актора – Рівер.

Рівер Фенікс – рідний брат Хоакіна Фенікса – був відомим актором. Він помер від передозування в 1993 році після вечірки в нічному клубі. Йому було 23 роки.

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Хоакін Фенікс і Руні Мара вперше побачилися на зйомках фільму Вона, але симпатія у них виникла не відразу. Тільки через рік вони почали спілкуватися електронною поштою.

Хоакін Фенікс відомий за фільмами Знаки, Готель Руанда, Таємничий ліс, Переступити межу, Вона, Джокер.

Руні Мара знялася в фільмах Дівчина з татуюванням дракона, Мій король і Кошмар на вулиці В’язів.