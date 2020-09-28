Гурт VAL не представлятиме Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021 після інтерв’ю її учасників, яке не влаштувало владу країни.

– Прочитавши інтерв’ю (учасників групи VAL, – Ред.), хочемо сказати лише одне. Гурт VAL уже й справді не поїде на Євробачення-2021, і станеться це не тому, що на БТ щось “зламалося” чи лютує цензура, а тому, що в артистів групи VAL відсутня совість, – заявляє Белтелерадіокомпанія.

В інтерв’ю проекту Цікаві люди учасники гурту Влад Пашкевич і Валерія Грибусова розкритикували примушування до виступу 17 вересня на жіночому форумі на підтримку Олександра Лукашенка на Мінськ-Арені.

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Раніше артисти висловили своє ставлення до агітаційного шоу в спеціальному відеозверненні.

– Сказати, що дуже засмучені, – це самообман. Коли ми робимо певні кроки, ми розуміємо їхні можливі наслідки. Для нас такі поняття, як честь, порядність, свобода, повага, любов, набагато важливіші за особисті переваги будь-якої державної організації, – заявили виконавці.

У лютому цього року група VAL виграла національний відбір на конкурс Євробачення, який мав пройти в травні у Нідерландах. Однак пісенний конкурс скасували через поширення коронавірусу.

Євробачення у 2021 році відбудеться попри пандемію коронавірусу.

Організатори музичного конкурсу опублікували чотири варіанти сценарію проведення Євробачення 2021.

Фото: val.music