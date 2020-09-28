Актор Микита Логінов – зірка Антикілера та Московської саги – помер від серцевого нападу на порозі Театру Біля будинку Станіславського, в якому керував художньо-постановочною частиною.

Про це повідомляється на сторінці театру в соцмережі.

Йому стало зле на порозі рідного театру. Лікарі швидкої допомоги лише констатували смерть.

Логінову було 56 років.

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С глубокой скорбью сообщаем о скоропостижной смерти от сердечного приступа артиста нашего театра Никиты Логинова. Почти… Опубликовано Театр “ОКОЛО дома Станиславского” Воскресенье, 27 сентября 2020 г.

Що відомо про Микиту Логінова

Він народився 12 червня 1964 року. За освітою режисер – в 1990 році закінчив Московський інститут культури.

Під час навчання дебютував у фільмі Ми – ваші діти (1987).

За все життя Логінов знявся приблизно в 20 фільмах і серіалах.

Відомим став завдяки ролям в кінострічках: Антикілер (2002), Невдача Пуаро (2002), Московська сага (2004), ДМБ (2000) та інших.

Нещодавно в Росії помер актор Володимир Чуприков, який зіграв у серіалах Татусеві доньки та Повернення Мухтара.

Йому, як і Логінову, було 56 років.

Фото: Театр Около дома Станиславского