Ахтем Сеітаблаєв про зйомки серіалу Доброволець

Незабаром на екрани вийде український екшн-серіал Доброволець, у якому чи не вперше висвітлюється проблема життя людей після війни та їх адаптації в суспільстві.

Прем’єра відбудеться 29 вересня о 21:30 на телеканалі ICTV, заплановано 6 серій бойовику. Особливість картини не тільки в її сюжеті, а й в залученні до зйомок людей з реальним бойовим досвідом, зокрема і актора головної ролі Олега Шульги.

Про те, як знімали Добровольця, про залучення військових до зйомок, роботу з Ігорем Кондратюком та особливі моменти в роботі, Фактам розповів режисер стрічки Ахтем Сеітаблаєв.

— Робота яких акторів запам’яталася вам найбільше?

— Можу сказати без перебільшення, що тут утворився дуже потужний акторський ансамбль. У нашому випадку склалася класична ситуація, в тому сенсі, що виконавець головної ролі найбільш представлений у кадрі і навантажений великою кількістю перешкод, які заважають йому виконати його місію.

Олег Шульга, з яким я працював вперше на майданчику, мене приємно вразив. Він повністю підтвердив мої очікування, як від людини професійної, гармонійної, налаштованої на співпрацю.

— Як виникла ідея залучити до знімання людей з військовим досвідом?

— Потрібно сказати, що я долучився до проекту пізніше, з самого початку це не був мій проект. Спочатку ми зустрічались з топ-менеджментом ICTV, який формує телевізійний контент. Олег Шульга вже був затверджений, деякі з акторів вже були запропоновані на ролі. До мене була проведена ретельна робота по створенню акторського ансамблю.

Ідея залучення справжніх добровольців є дуже вдалою. Адже однією з головних тем є повернення людини з війни. І в метафоричному сенсі, і в буквальному. Якщо ми говоримо про буквальний сенс, то надзвичайно важливим є тонке відчуття того, що повертається людина обпечена війною, яка залишила когось з побратимів загиблим на війні. Взагалі, війна накладає дуже потужний відбиток на людині, зокрема на психологічному рівні. І це проблема не тільки України. З цією проблемою зустрічається будь-яка країна, яка пережила чи переживає війну.

Той мінімум, на який вони абсолютно справедливо можуть розраховувати, це наша до них увага. Свою увагу я можу виразити, роблячи якнайкраще свою роботу. Не вийде сховатися від проблеми у пісок, хоча “проблема”, не правильне слово для війни. Ця трагедія потребує від нас максимальної уваги, залученості, співпраці і бажання, якщо тобі взагалі не байдуже.

— Звідки з’явилася назва Доброволець? Чому саме ця назва?

— Назва буквальна, адже головний герой — доброволець. Саме поняття «доброволець» настільки об’ємне, настільки змістовне і в сенсі теми нашого фільму, і фабульної структури і сюжетної, що тут не потрібно лівою п’яткою діставати праве вухо, все гармонійно сплетено.

— Що було найскладнішим для вас в знімальному процесі?

— Знайти те, без чого не може існувати цей сценарій. Це коли ти заходиш на територію, де багато чого ще не є твоїм або ти до цього не звик, або це не зовсім відповідає твоїм очікуванням. В тому і полягає робота режисера, що він спочатку для себе має все гармонізувати. В нас навіть є такий вислів – “переспати з матеріалом”.

В тому сенсі вдячний насамперед команді, яка працювала зі мною. Була плідна співпраця з Іриною Храновською, Ярославою Євтушенко. Вдячний їм за бережну і тактовну роботу з матеріалом. Адже у 6 серіях, у яких є і детектив, є частина ліричної лінії, мелодрами. Це і доволі складні трюкові сцени. Щоб ці різні жанри були об’єднані в одну історію потрібен конструктивний діалог людей, від рішення яких залежить подальша робота команди і врешті-решт результат.

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— Чи змінювався план зйомок в процесі роботи?

— Знімання кіно завжди потребує максимальної залученості. Потрібно або запобігати, або змінювати, перетворювати твій задум. Впливає чи то погода, чи якась хвороба акторів, чи форс-мажорні обставини.

Деякі події, які у нас відбувались по сценарію, потім ставались у реальному житті. Наприклад, замінування мосту, доволі емоційні події, пов’язані з військовими, що повернулись з Донбасу. Представники влади, які в емоціях ухвалювали не зовсім коректні рішення.

Інколи виникало відчуття, що реальні події списані з нашого сценарію. Це і теми, і ситуації, і події. Чимало вже відбулося за той короткий час, дещо відбувається прямо зараз на наших очах. Це вкотре підтверджує, що люди, які займаються творчістю, передбачають події. Іноді так думаєш: Ого, а якщо станеться насправді, те що в сценарії! Стає страшно.

— Який головний посил ви вкладали в серіал?

— Небайдужість, кохання до тих, заради кого пішов на війну. Вибір між тим, що зробити і чого не робити, але зробити означає можливість загинути. Все те, чим живе людина нині в Україні. Нічого нового, лише базові людські цінності під час надзвичайної ситуації, як війна.

— Чи одразу прийшло розуміння, яким саме має бути Доброволець?

— Це сталося доволі швидко. Можливо, це від того, що я так відчуваю матеріал. Взагалі такого виду історії, коли людина повертається, розраховує на те, що його чекає кохана людина, друзі, що світ, який він пішов захищати, не став гіршим. Адже він пішой захищати його власним життям.

За перші 2-3 зустрічі в діалогах, після обговорення з продюсерами та командою, доволі швидко знайшли той стратегічний, генеральний напрямок, який уособлює головний герой. У процесі доводилось міняти зйомки, адже обставини і актори додають свої нюанси. Щось скорочуєш, щось додаєш. Це не тільки під час знімання цього проекту. Головне, щоб глядач побачив те, заради чого ми почали працювати над цим серіалом. А зміни у виробничому процесі постійно відбуваються.

— Як вам працювалося з Ігорем Кондратюком?

— Комфортно, я працював фактично за його запрошенням. Ми є не чужими людьми, близькими. Він був максимально залучений у процес, починаючи від переробки сценарію. Ми все обговорювали ретельно, знаходили спільні шляхи подолання тих чи інших проблем.

У Ігоря є величезний досвід продюсування. Він, якщо потрібно, і психолог, і людина, яка розбирається у справі, якою займається. Він вміє знаходити тих людей, які за його думкою можуть втілити задум якнайкраще і прислуховуватися до інших. Як говорив Стів Джобс: Немає сенсу наймати тямущих людей, а потім вказувати, що їм робити. Ми наймаємо людей, щоб вони говорили, що робити нам.

Ігор чітко, гармонійно, з прекрасним почуттям гумору все це поєднує. Я розумію, що йому було складно, адже це перший його досвід в кіно. Але він талановита людина в усьому, зокрема у швидкості подолання незнайомих для себе територій.

— Увагу глядача доводиться завоювати, особливо якщо враховувати конкуренцію з іноземними фільмами. У боротьбі за увагу глядача, які головні переваги стрічки назвете?

— Чесність, емоційність, гармонійність, динамічність. Принаймні, я на це сподіваюсь. Саме це закладалося при роботі над цією стрічкою. Художній інструментарій, динамічність розвитку подій, сюжетні перипетії, чудова гра акторів – те, чим ми можемо зачепити глядача. Це стосується загалом професійної роботи команди, що втілилась у серіалі.

Перевага над іноземними серіалами — це наш контекст. Є певні нюанси, які можуть відрізнятися у різних країнах, це характеристика взаємовідносин, реагування суспільства на певні події. Скажімо, різні умови, в яких розвивалися і виховувались люди. Водночас я переконаний, що наша історія буде зрозуміла будь-кому і будь-де, тому що там йде мова про фундаментальні людські явища, цінності і сенси.

Зінов’єва Софія