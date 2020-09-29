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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Лайма Вайкуле схвалила: Monatik представив кліп на ремікс її пісні

Популярний артист Monatik презентував кліп на ремікс пісні УВЛИУВТ и Я вышла на улице Пикадилли.

Через карантинні обмеження зірки не змогли зустрітися на знімальному майданчику.

Режисером кліпу виступила Таня Муінне.

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У постановці взяли участь танцівниці Monatik Corporation – Lida Lee і NINO. У музично-танцювальному перформансі дівчата перевтілювалися в образи Вайкуле, повторюючи її стиль.

Мюзикл Ритм

Monatik випустив 40-хвилинний мюзикл під назвою Ритм.

У мюзиклі взяло участь багато українських виконавців, зокрема гурти Время и Стекло та The Hardkiss, виконавці Віра Брежнєва, Alyona Alyona, TAYANNA, Michelle Andrade, DANTES та інше.

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