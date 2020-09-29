Українська співачка Гайтана провела екскурсію заміським будинком, у якому нині живе з чоловіком та маленькою донькою Ніколь.

У будинку зірки панує затишна атмосфера, спрямована на розвиток дитини – від окремого басейну до міні-городу.

– Є міні-город, де росте полуниця, виноград, томати та кущик картоплі. Все для дитини, аби вона знала, як що росте, – говорить Гайтана.

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У дитячу кімнату перетворилася і вітальня.

– Спочатку це була вітальня, де чоловік хотів сидіти та відпочивати. Потім я почала переносити сюди дитячі килимки, іграшки, – додає співачка.

А ось кухня є головною кімнатою, де проводять час всі члени родини.

У домі Гайтани є куточок, присвячений Конго – батьківщині її батька, де можна побачити характерні картини та скульптури. Є екзотика і у дворі: одразу біля будинку ростуть лимони.

Сім’я Гайтани

У жовтні 2017 року співачка Гайтана показала фото доньки Ніколь.

До цього жінка не наважувалася розміщувати подібні фото.

Співачка подякувала доньці за щастя, яке вона принесла у родину.