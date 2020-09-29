Українська співачка Onuka презентувала кліп на пісню Сеанс, яка присвячена синові Сашку.

Пісня стала найінтимнішим треком в дискографії Onuka за шість років існування гурту. На зміну соціальним меседжам прийшла відверта розмова про особисте.

– Сеанс – це історія про боротьбу з упередженнями та стереотипами; про шлях до перемоги над своїми страхами. Він був написаний у період, коли Ната готувалась стати мамою. Так, цей трек присвячений синові Нати та Жені та був написаний з думками про нього, – йдеться в описі під відео.

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Режисером кліпу став Євген Філатов. Зйомки проходили на Планерній горі і в лісі поблизу села Ходосівка в Київській області.

Популярна українська виконавиця Onuka 14 травня поділилася звісткою про народження першої дитини. Сина назвали Олександр.

Стосунки Нати та Євгена почалися у 2008 року із професійного спілкування – кількох спільних виступів.