Українські артисти записали альбом дитячих пісень

У жовтні стартує прем’єра проекту Співанкограй. Українські музиканти та продюсери об’єдналися заради створення нового музичного альбому українських пісень для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Альбом буде містити десять синглів, записаних дитячим колективом Зернятко в колаборації з відомими українськими виконавцями. До проекту приєдналися Тоня Матвієнко, Марія Бурмака, Віктор Бронюк (лідер гурту ТІК), Іван Леньо (гурт Kozak System), Соня Сотник, Олександр Павлик, Наталя Могилевська, Ганна Заклецька (гурт Врода), Ольга Цибульська та Катя Чилі.

– Дитячі українські пісні є великим дефіцитом. Тому ми вирішили трішки вплинути на ситуацію і створити новий контент, можливо й надати приклад турботи не лише про заробіток, а й про культурне виховання нових поколінь. Великий внесок у створення альбому – це участь у записі наших зірок, які погодились попрацювати на волонтерських засадах, – зазначає звукорежисер проекту Валерій Лихачов.

Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду з літа цього року. Пісні записують у професійних студіях з живими інструментами.

Для виконання партії бандури організатори запросили Ярослава Джуся – фіналіста конкурсу Україна має талант. Слова й музику до пісень написав Борис Таршиц, у минулому учасник гурту 4 Kings.

– Це буде мій особистий внесок у розбудову культури. Я хочу аби наші діти мали можливість співати дитячі пісні рідною мовою, – розповідає автор.

Також Факти ICTV писали про те, що Макс Барських і Міша Романова випустили спільну пісню.