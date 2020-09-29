Я хотів стати геєм: Коляденко зробив п’ять відвертих зізнань

Шоумен та ведучий Дмитров Коляденко розповів, що колись задумував щодо зміни орієнтації, проте любов до жінок перемогла.

Про це він розповів під час шоу Неймовірна правда про зірок на телеканалі СТБ.

– Я хотів стати геєм, але я подумав і жінки переважили. Тому що я більше люблю жінок, – зазначив Коляденко.

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Також шоумен поділився, що у стосунках з Іриною Білик він був неймовірно ревнивим, проте до побутового насилля справи не дійшли. Співак зазначив, що не довіряв, контролював, залазив у телефони. Дмитро Коляденко руйнував ресторани, бив торшери та особистий посуд, різав картини Гапчинської та сукні співачки Ірини Білик.

Коляденко зауважив, що руйнував квартиру – це правда. Викидав з тринадцятого поверху диван – це правда. Але ніколи не піднімав на співачку руку.

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