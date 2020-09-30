Бойфренд, діти та пластика: Слава Камінська розповіла про життя після розлучення

Слава Камінська довго переживала розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським, але зараз в обох зав’язалися нові романи.
Нещодавно співачка розповіла про нового обранця та пластику. Камінська приховує свого бойфренда від преси і публіки, проте з дітьми чоловіка вже познайомила.
– Я одного вже представляла – допредставлялась. Вистачить. На ті ж граблі ще раз наступати не збираюся. Хороший, який мене цінує, любить і поважає. І мені цього достатньо, – описала нового обранця співачка.
Слава вже познайомила коханого з дітьми, але представила чоловіка як “маминого друга”. Зірка зізналася, що знайшла свою людину, і це допомогло їй забути про складне і болюче розлучення.
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Співачка неоднарозово говорила, що не є прихильницею природньої краси та відкрито говорить про пластику.
– Вік нікого не обійде стороною. Кожна жінка хоче себе підтримувати. У мене є багато підписників і вони повинні розуміти, що я користуюся уколами краси, – сказала Камінська.
Солістка гурту НеАнгели Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський розлучилися у липні 2019 року.
Закрите судове засідання у справі щодо розірвання шлюбу відбулося 1 липня.
Пара прожила у шлюбі п’ять років та виховує двох дітей: сина Леонарда та дочку Лауру.
Джерело: Прямой вопрос