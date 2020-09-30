Кандидат у мери столиці та ведучий Сергій Притула відповів на 33 запитання за три хвилини та відверто розповів щодо заробітків та виборів.

Ведучий поділився, що його найменший гонорар за корпоратив був у 2001 році і складав $60, а найбільший – $10 тис.

Читайте: Гуморист, волонтер і кандидат у мери Києва. Що відомо про Сергія Притулу

Крім того, Притула озвучив своє бачення терміну патріотизм.

– Патріотизм – це любити свою державу, сплачувати податки, ходити на вибори, – заявив кандидат у мери Києва.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко щодо того, який проект у ведучого був найкращий, він відповів, що сім’я.

11 серпня стало відомо, що Сергій Притула балотуватиметься у мери Києва від політичної партії Голос.

Спільне рішення було оголошено 11 серпня під час форуму партії.