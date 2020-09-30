PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Про найбільший гонорар, патріотизм та Київ – інтерв’ю Сергія Притули

Кандидат у мери столиці та ведучий Сергій Притула відповів на 33 запитання за три хвилини та відверто розповів щодо заробітків та виборів.

Ведучий поділився, що його найменший гонорар за корпоратив був у 2001 році і складав $60, а найбільший – $10 тис.

Читайте: Гуморист, волонтер і кандидат у мери Києва. Що відомо про Сергія Притулу

Крім того, Притула озвучив своє бачення терміну патріотизм.

– Патріотизм – це любити свою державу, сплачувати податки, ходити на вибори, – заявив кандидат у мери Києва.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко щодо того, який проект у ведучого був найкращий, він відповів, що сім’я.

11 серпня стало відомо, що Сергій Притула балотуватиметься у мери Києва від політичної партії Голос.

Спільне рішення було оголошено 11 серпня під час форуму партії.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка