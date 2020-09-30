Кандидат у мери столиці та ведучий Сергій Притула відповів на 33 запитання за три хвилини та відверто розповів щодо заробітків та виборів.
Ведучий поділився, що його найменший гонорар за корпоратив був у 2001 році і складав $60, а найбільший – $10 тис.
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Крім того, Притула озвучив своє бачення терміну патріотизм.
– Патріотизм – це любити свою державу, сплачувати податки, ходити на вибори, – заявив кандидат у мери Києва.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко щодо того, який проект у ведучого був найкращий, він відповів, що сім’я.
11 серпня стало відомо, що Сергій Притула балотуватиметься у мери Києва від політичної партії Голос.
Спільне рішення було оголошено 11 серпня під час форуму партії.