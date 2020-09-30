Українська співачка Камалія вилікувалася від коронавірусу.
Про це вона заявила під час свого звернення в Instagram.
За словами артистки, родина майже в повному складі отримала негативні результати тестів.
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Проте її чоловік Мохаммад Захур досі хворіє на Covid-19.
– Двадцять другий день з дня, як Covid-19 зайшов у наш будинок! У всіх уже ПЛР негативний, у Захура поки позитивний, – заявила Камалія.
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22-ой день со дня, как Ковид-19 зашёл в наш дом! У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный.
Коронавірус у Камалії
11 вересня у співачки Камалії та у всіх членів її сім’ї підтвердили коронавірус.
Артистка зазначила, що до вірусу ставилася скептично, але дотримувалася всіх правил карантину.