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Співачка Камалія вилікувалася від коронавірусу, її чоловік досі хворіє

Українська співачка Камалія вилікувалася від коронавірусу.

Про це вона заявила під час свого звернення в Instagram.

За словами артистки, родина майже в повному складі отримала негативні результати тестів.

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Проте її чоловік Мохаммад Захур досі хворіє на Covid-19.

– Двадцять другий день з дня, як Covid-19 зайшов у наш будинок! У всіх уже ПЛР негативний, у Захура поки позитивний, – заявила Камалія.

 

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22-ой день со дня, как Ковид-19 зашёл в наш дом! У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный.

Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Коронавірус у Камалії

11 вересня у співачки Камалії та у всіх членів її сім’ї підтвердили коронавірус.

Артистка зазначила, що до вірусу ставилася скептично, але дотримувалася всіх правил карантину.

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