Американська співачка Біллі Айлиш представила кліп на пісню No Time to Die.

No Time to Die – саундтрек до фільму про Джеймса Бонда.

Пісня вийшла ще в лютому 2020 року, проте через кілька тижнів вихід фільму за участю Деніела Крейга було відкладено через пандемію коронавірусу.

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Оскільки реліз фільму запланований на листопад, Біллі Айліш перенесла і прем’єру кліпу, робота над яким, імовірно, тривала кілька місяців.

У ролику є кадри зі співачкою і сцени з фільму.

Селена Гомес і Blackpink

Популярний k-pop гурт Blackpink та американська співачка Селена Гомес презентували спільний кліп на пісню Ice Cream.

До слова, артистки жодного разу не зустрілися через карантин у світі. Кліп довелося знімати на різних континентах, тому на відео вони не перетинаються.